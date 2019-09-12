В Бресте бывший парень затащил девушку в багажник машины и избил битой

В Бресте утром 30 октября прямо на ступеньках общежития БрГТУ была похищена выходившая оттуда 21-летняя студентка вуза. Девушку затолкали в багажник автомобиля и увезли. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

В телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что похитителем оказался бывший парень девушки.

В 08:45 из багажника машины в милицию позвонила сама девушка, которая рассказала, что находится в багажнике Volkswagen Jetta под управлением ее бывшего парня. управляет ее бывший парень. Машину нашли в деревне Бусни Жабинковского района, а позже — жителя Кобринского района 1990 года рождения и девушку.

По словам студентки, парень вытащил ее из багажника и затащил за остановку, где несколько раз ударил битой по голове. Парень задержан, девушка госпитализирована.