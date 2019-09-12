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30. 09. 2019

Почти треть белорусов не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг

Источник фото: Shutterstock

В Беларуси насчитывается 2,67 млн человек, которые не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Об этом говорится в «Статистическом ежегоднике Республики Беларусь, 2019 год».

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По данным ежегодника, в 2018 году среднедушевые располагаемые ресурсы в 2018 году не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц (344 рубля) у 29,4% граждан страны.

При подсчете среднедушевого дохода берется общий объем доходов, разделенный на численность населения. Учитываются все граждане, включая детей.
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