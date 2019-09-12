С 1 октября «тунеядцы» заплатят за отопление по полной

С 1 октября не занятым в экономике гражданам будут начислять плату за отопление по полному тарифу. Если с 1 января данная мера касалась только горячей воды, то теперь добавятся централизованное теплоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых котлов.

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Эта мера распространяется лишь на владельцев жилых помещений. Если не занятые в экономике просто прописаны в квартире, то полную стоимость им платить не придется.

До 31 декабря субсидируемый тариф на теплоснабжение за 1 Гкал составляет 18,4831 рубля, экономически обоснованный — 88,99 рубля.