Посольство США отрицает заморозку помощи Киеву

Американская политика в отношении Украины не изменилась, США продолжает поддерживать украинские власти. Об этом РБК заявила представитель американского посольства в Москве Ребекка Росс, комментируя сообщения СМИ о решении Белого дома заморозить 250 миллионов долларов военной помощи Киеву.

"Мы остаемся твердо приверженными сотрудничеству c Украиной, как это продемонстрировал недавний визит помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Киев", - говорится в ответе посольства.

Росс отметила, что содействие Украине подразумевает предоставление усовершенствованных оборонных средств для мониторинга и защиты границ и развертывания военных сил №в более безопасном и эффективном ключе", а также для достижения прогресса в налаживании взаимодействия с НАТО.

При этом в дипмиссии уточнили, что США продолжают работать с европейскими союзниками с целью урегулирования конфликта на Донбассе как в рамках реализации минских соглашений, так и путем других инициатив.

Ранее CNN и Politico писали, что администрация президента США Дональда Трампа в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, однако окончательное решение еще не принято.

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Источник: korrespondent.net