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01. 09. 2019

Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге

В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK. По данным радиостанции, большинство из них уже покинули больницы, пятеро пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Накануне в Гонконге вновь прошли многотысячные несанкционированные акции протеста. Акции не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Сейчас власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки в этом специальном административном районе Китая.

Глава Гонконга Кэрри Лам провела за закрытыми дверями встречу с представителями протестующей молодежи, но - безрезультатно. Она пообещала не вводить чрезвычайное положение, но путей выхода из тупика не предложила.

О прочинах массовых протестов подробно в материале Корреспондент.net Пекин готовит армию. Кровавые протесты в Гонконге.

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Источник: korrespondent.net

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