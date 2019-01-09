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01. 09. 2019

У Зеленского есть 70 законопроектов по инвестициям

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше заявил, что готов лично защищать все инвестиции в Украину. Об этом сообщается на сайте Офиса президента 1 сентября.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - рассказал президент.

На встрече с Зеленским бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях, таких как предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика.

Зеленский рассказал о проекте Государство в смартфоне, отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабмине, электронной таможни.

Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменений на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

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Источник: korrespondent.net

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