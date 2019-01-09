Лента RSS
Подписаться на ленту
01 сентября 2019, воскресенье, 16:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
01. 09. 2019

Ликвидация стрелка в американской Одессе: видео

Очевидцы засняли на видео момент ликвидации стрелка в американском городе Одесса, который убил пятерых случайных прохожих. Кадры опубликовал один из пользователей в Facebook.

На них видно, как полицейские окружили автомобиль стрелка, а затем открыли по нему огонь. "Они стреляют в него. Они его убили", - комментирует происходящее автор видео.

Here's a video from the shooting in Odessa, Texas. Video courtesy of Alex Woods on Facebook. pic.twitter.com/iwF31o5MMy

— Chad Baker (@ChadBlue_) August 31, 2019
 

31 августа 30-летний белы мужчина совершил массовое убийство прохожих возле торгового центра возле города Одесса в штате Техас.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.