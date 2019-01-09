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01. 09. 2019

Израиль обещает аннексировать палестинские поселения на берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить "еврейский суверенитет" на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан. Об этом он написал в Twitter 31 августа.

"Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как на часть Государства Израиль", - сказал Нетаньяху в ходе выступления перед учениками в честь начала нового учебного года.

Расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан поселения сейчас даже по внутреннему законодательству не считаются частью Израиля. Заявление премьер-министра прозвучало менее чем за три недели до всеобщих выборов.

26 июля Палестина заявила о прекращении действия всех имеющихся соглашений с Израилем в ответ на снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме.

Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине

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Источник: korrespondent.net

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