В городе Эссен на западе Германии в сильную грозу на концерте под открытым небом рухнул светодиодный экран, расположенный вблизи сцены, сообщает DW.

Инцидент произошел вечером в субботу, 31 августа, во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини (Marten Laciny), работающего под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи (Benjamin Griffey), известного как Каспер. К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей.

В результате падения экрана 28 человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницы Эссена. Еще 150 посетителям врачи оказали помощь на месте.

Es war verdammt nass..... #casper #marteria #SeasideBeach #Essen #davorwaresverdammtgeil #supernova pic.twitter.com/LPaFFo5EZ0 — Jottyindahouse (@JayVau) 1 сентября 2019 г.

Несмотря на грозу, музыканты все-таки продолжили выступление, однако через некоторое время были вынуждены прекратить. Посетители смогли покинуть концерт, воспользовавшись общественным транспортом.

Место происшествия было оцеплено. Криминальная полиция проводит расследование причин инцидента.

Напомним, что житель Берлина Ларс Мотца попал в Книге рекордов Гиннесса как подросток, с самым большим размером ноги – 16-летнему молодому человеку нужны ботинки 57 размера.

Источник: korrespondent.net