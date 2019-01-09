Лента RSS
Подписаться на ленту
01 сентября 2019, воскресенье, 16:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
01. 09. 2019

Депутаты от Слуги Народа не знают, что такое САП - СМИ

 
Трое из четырех опрошенных журналистами программы Bihus.Info в первый день работы новой Верховной Рады нардепов от Слуги народа не смогли расшифровать аббревиатуру САП - Специализированная антикоррупционная прокуратура.
 
Нардеп Сергей Гривко на просьбу расшифровать аббревиатуру САП сказал: "Я еще учусь, простите, но я не расшифрую".
 
Еще один депутат Денис Герман смог расшифровать аббревиатуру ГБР (Государственное бюро расследований), но не знал, что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и управлению активов). Фамилия руководителя САП Назара Холодницкого ему также было незнакома.
 
Депутат Ольга Коваль также не смогла расшифровать аббревиатуру САП. "Я слышала, но я боюсь ошибиться", - сказала она.
 
Кроме того, депутат Андрей Клочко не смог ответить, что такое АРМА. "Я знаю, но не буду сейчас отвечать", - сказал он.
 
 
Не смогла расшифровать аббревиатуру АРМА также депутат Алина Загоруйко. Однако она знала, чем отличается САП и ГБР, а также кто возглавляет САП и НАБУ.
 
Еще один депутат от Слуги народа Дмитрий Костюк, который хочет работать в аграрном комитете, не смог сказать, сколько квадратных метров земли в одном гектаре.
 
"А вот не буду отвечать на вопросы. Потому что за одним вопросом будет второй, потом третий, а потом пойдут такие вопросы, которые ну совсем не буду знать", - сказал он.
 
Напомним, что новые депутаты Рады приняли присягу 29 августа. Во фракцию Слуга Народа в парламенте входит 254 народных депутата.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.