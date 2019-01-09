Канадец почти год скрывал от семьи выигрыш в лоттерею

Бон Труонг ждал 10 месяцев, чтобы раскрыть свой большой выигрыш: джекпот в лотерее на 60 миллионов долларов. Мужчина ставил на одни и те же номера каждую неделю в течение более трех десятилетий, сообщает CBC.

Труонг, приехавший в Канаду из Вьетнама в 1970-х годах, был официально представлен как единственный победитель розыгрыша Lotto Max от 26 октября 2018 года. Приз он получил только сейчас.

For more than 30 years, Bon Truong played the same lottery numbers — and for nearly a year, the Edmonton landscaper sat on a $60M secret. https://t.co/LLQeeL3gLC #TheMoment pic.twitter.com/8FbT11Tic2 — CBC News: The National (@CBCTheNational) 29 августа 2019 г.

"Я увидел цифры на своем телефоне. После этого я молчал пару минут. Мое тело успокаивалось. Я проверил снова. У меня — большая победа", — рассказал Труонг.