Лента RSS
Подписаться на ленту
02 сентября 2019, понедельник, 05:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
01. 09. 2019

Накануне Brexit в Великобританию увеличился поток мигрантов

 
Только с 22 августа в Британию через Ла-Манш прибыло около 200 нелегальных мигрантов, включая 41 ребенка, мигрантов подгоняют слухи об ужесточении пграничного контроля после выхода Великобритании из Евросоюза, пишет The Guardian.
 
Всего за 2019 год пролив Ла-Манш пересекли более тысячи мигрантов, тогда как годом ранее - лишь 300.
 
 
Большинство мигрантов используют надувные лодки с подвесными моторами, способные перевозить около шести человек. Представитель благотворительных организаций, которые помогают беженцам, указывают, что нелегальные перевозчики используют около 30 таких лодок. При этом теперь они отправляются переполненными, что существенно увеличивает риски.
 
Министр внутренних дел Прити Пател обсудила с французским коллегой Кристофом Кастанером усиление борьбы с незаконными перевозчиками мигрантов через Ла-Манш. Британская сторона даже готова увеличить выплаты Франции по решению этой проблемы.
 
А премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все, кто прибудет в Великобританию нелегально, будут отправлены назад.
 
Напомним, что британский парламент приостановил работу из-за Brexit.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.