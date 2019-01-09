9-летняя девочка без ног выйдет на подиум Недели моды в Нью-Йорке

Девятилетняя девочка, которой ампутировали обе ноги в раннем детстве, собирается пройтись по подиуму на Нью-Йоркской неделе моды. Дейзи-Мэй Деметре из Бирмингема выбрали для участия в показе Lulu et Gigi Couture, после того, как основательница бренда увидела ее дефиле в Лондоне, пишет BBC.

Дейзи будет первым ребенком без обеих ног, которая примет участие в официальном показе Недели моды в Нью-Йорке.

Отец Дейзи, Алекс Деметре, сказал, что она хочет стать примером для других людей, переживших ампутацию.

Дейзи родилась с фибулярною гемимелией, когда в ноге отсутствует часть или вся малая берцовая кость. Это привело к ампутации обеих ее ног.

Девочка уже сотрудничала с такими компаниями как Nike, Boden и Matalan.

Напомним, что в Париже прошла вечеринка Vogue, которая была приурочена к Неделе моды во французской столице. Мероприятие привлекло целый ряд знаменитостей, среди которых французская актриса Сарион Котийяр, музыкант Ленни Кравиц, модели Джиджи Хадид, Кайя Гербер и другие.

Источник: korrespondent.net