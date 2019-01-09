Трамп поздравил Зеленского с "сильным стартом"

Вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с успешным началом работы на посту главы государства от президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщило агенство Интерфакс-Украина.

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа", − заявил Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.

Напомним, в ходе беседы с Зеленским в Варшаве Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.

Накануне стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. При этом в Вашингтоне заявили, что американская политика в отношении Киева не изменилась.

Зеленский озвучил, что он предложит Трампу

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Источник: korrespondent.net