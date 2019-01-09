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01. 09. 2019

В Кривом Роге случилось ДТП, погибли три человека

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге случилось ДТП, погибли три человека

В Кривом Роге на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке 1 сентября столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщила пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
 
Отмечается, что информация о ДТП поступила в Службу спасения 101 в 14.48. Погибли три человека: водитель автомобиля Москвич (1976 года рождения), а также водитель (1985 года рождения) и пассажир (1958 года рождения) автомобиля Ford.
 
На месте происшествия была обнаружена утечка горюче-смазочных материалов, которые спасатели смыли с дорожного покрытия, чтобы избежать возгорания.
 

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге случилось ДТП, погибли три человека

 
Напомним, 31 августа в Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек.
 
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Источник: korrespondent.net

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