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02. 09. 2019

Зеленский намерен запустить главные реформы за год

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует запустить главные реформы, которых ожидают жители Украины, уже в первый год своей работы. Об этом он рассказал 1 сентября во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", − указал глава государства.

Напомним, на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Мелпассом Зеленский подтвердил намерения осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы Нафтогаза, демонополизировать экономику и государственные предприятия.

В США ждут от Зеленского обещанных реформ

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Источник: korrespondent.net

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