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02. 09. 2019

Стрельба в американской Одессе: число жертв возросло

 
Шеф полиции города Одесса в штате Техас Майкл Герке уточнил 1 сентября, что инцидент со стрельбой унес жизни семи и привел к ранению 22 человек. Об этом сообщил телеканал Fox News.
 
 "Насколько мы понимаем, 22 человека были ранены, трое из них являются сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, были убиты семеро человек − семеро наших граждан возрастной категории от 15 до 57 лет", − заявил Герке.
 
По его словам, мужчина, устроивший стрельбу, действовал в одиночку и мотивы произошедшего пока не установлены. Он отметил, что расследование обстоятельств трагедии осложнено количеством мест преступления − 15.
 
Эту цифру подтвердили на пресс-конференции агенты ФБР.
 
Шеф полиции также рассказал о деталях происшествия. Так, инцидент произошел в воскресенье после того, как сотрудники патрульно-постовой службы во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль за нарушение правил движения.
 
Водитель, не тормозя, выстрелил в патруль через заднее стекло, ускорил движение в западном направлении к Одессе и по пути выстрелил еще в одного человека.
 
Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон. 
 
Около кинотеатра Cinergy между подозреваемым и полицией произошла перестрелка, злоумышленник был убит на месте. 
 
Ликвидация стрелка в американской Одессе: видео
 
Ранее сообщалось о пяти жертвах и 21 пострадавшем.

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Источник: korrespondent.net

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