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02. 09. 2019

В Госдепе объяснили удары по Идлибу

 
Представитель Госдепартамента заявил, что операция США в сирийской провинции Идлиб была  ответом главарям группировок, связанным с террористической сетью Аль-Каида. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщило агенство ТАСС.
 
Как указал чиновник Госдепа, именно террористы несут ответственность за планирование атак, представляющих угрозу гражданам США, их партнерам и мирным жителям.  
 
При этом он подчеркнул, что удары были "точечными и целенаправленными", а российские СМИ "продвигают недостоверные утверждения" относительно операции.
 
"Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом (президента Сирии Башара) Асада и его союзниками", − заявил представитель ведомства.
 
По его словам, это "очевидная попытка отвлечь внимание от повсеместно осуждаемых авиаударов со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе".
 
"Если РФ серьезно обеспокоена относительно перемещенных и гражданских лиц в Сирии, то она должна использовать свое влияние на режим Асада, чтобы положить конец неизбирательным бомбардировкам, направленным против мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и инфраструктуры", − отметили в Госдепе.
 
Ранее в РФ заявили, что США нанесли авиаудар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.
 
В командовании Вооруженных сил США подчеркнули, что ракетный удар был произведен по объектам боевиков сирийского отделения террористической группировки Аль-Каида.

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Источник: korrespondent.net

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