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02. 09. 2019

В РФ рассказали о взрыве в Архангельской области

 
Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что авария на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошла при создании принципиально новых образцов техники. Об этом он сообщил в интервью газете Ведомости, опубликованном в понедельник, 2 сентября.
 
"Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски", − отметил Борисов.
 
Отвечая на вопрос, существует ли опасность для здоровья от полученных доз облучения как для пострадавших при инциденте, так и для врачей, которые с ними работали, вице-премьер заявил, что "это исключено".
 
Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
 
В Росатоме сообщили, что в результате инцидента погибли пять сотрудников корпорации, еще трое были госпитализированы.
 
По данным Минобороны РФ, выбросов вредных веществ в атмосферу и после происшествия радиационный фон находится в норме.
 
США потребовали раскрыть информацию о взрыве в Архангельской области

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Источник: korrespondent.net

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