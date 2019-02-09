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02. 09. 2019

Конфликт Израиля и Ливана: ООН призывает к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Ливан к сдержанности на фоне сообщений о недавних обстрелах в приграничных территориях двух государств. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен инцидентами на "голубой линии" (определенной мировым сообществом ливано-израильской границе − ред). Он выступает за максимальную сдержанность и призывает всех участников прекратить любые действия, которые нарушают резолюцию 1701 и угрожают прекращению боевых действий", − отметил Дюжаррик.
 
Ранее бойцы Хезболлах поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер.

В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана.

Лидер Хезболлы пригрозил Израилю

Конфликт между Израилем и Хезболлой в 2006 году продолжался чуть больше месяца. Он сопровождался массированным ракетным обстрелом северных городов и поселений Израиля со стороны движения, контролировавшего южные районы Ливана.

Израиль в ответ начал проводить наземную операцию в Южном Ливане.

Конец конфликту положила резолюция Совета Безопасности ООН от 11 августа 2006 года о прекращении огня.
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Источник: korrespondent.net

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