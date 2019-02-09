США готовы помочь энергетике Украины

"США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", − заявил по итогам беседы американский министр.
Напомним, 31 августа Украина, Польша и Соединенные Штаты подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики
Одной из тем документа стало налаживание поставок американского газа в Украину через Польшу. Представитель Польши по вопросам энергетики Петр Наимский заявил, что Варшава сможет нарастить поставки американского газа в Украину до шести миллиардов кубометров уже с 2021 года.
Польша продает Украине американский сжиженный газ
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Источник: korrespondent.net
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