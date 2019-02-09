Ураган Дориан в США: 830 тысяч жителей готовят к эвакуации

В американском штате Южная Каролина из-за приближающегося урагана Дориан планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Об этом заявили власти штата, сообщает в понедельник, 2 сентября, DW.

Приказ об обязательной эвакуации вступает в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.

Отметим, тропический шторм Дориан 1 сентября достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими, скорость ветра достигает 295 км/ч.

По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал молиться жителей Багамских островов, до которых дошел ураган Дориан.

Напомним, из-за приближения урагана Трамп ввел режим ЧС во Флориде и отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net