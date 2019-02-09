Ученые заявили, что ожирение провоцирует четыре вида рака

Ожирение является самой частой причиной развития рака, которую можно предотвратить. Об этом заявили ученые Cancer Research UK, британской благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака, сообщает ВВС в понедельник, 2 сентября.

Из-за ожирения могут развиться рак кишечника, яичников, почек и печени. Эта причина считается второй из самых опасных после курения. На третьем - воздействие ультрафиолетового излучения.

"Это исследование подтверждает, что ожирение - это новое курение, и Национальная служба здравоохранения не может выиграть битву с пузом в одиночку. Необходимо участие семьи, пищевой промышленности, правительства", - заявил глава Национальной службы здравоохранения Англии.

Ученые считают, что ожирение способно вызвать как минимум 13 различных типов раковых заболеваний, в том числе желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, груди, яичников, матки, а также дыхательных путей и костного мозга.

"Мы знаем, что ожирение ведет к гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ. Оно способствует повышению уровней эстрогена и инсулина и росту воспалительных процессов, что, в свою очередь, влияет на процессы деления клеток", - рассказал Марк Гантер из Международного агентства по изучению рака.

Напомним, что ранее тучная жена ради мужа похудела на 84 кг.

Также сообщалось, что британец вдохновил Сеть, похудев на 95 кг.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net