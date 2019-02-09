В Йемене разбомбили здание движения Хути: погибли более 100 человек

Коалиция в Йемене под руководством Саудовской Аравии осуществила ряд воздушных ударов по объекту движения Хути. В результате бомбардировки погибли более ста человек. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 2 сентября.

Как сообщает Международный комитет Красного Креста, удары поразили центр содержания заключенных в городе Дамар на юго-западе Йемена, к югу от захваченной повстанцами столицы Саны. Более 40 раненых находятся в больницах, добавили в Красном Кресте.

Само шиитское движение Хути, связанное с Ираном, ранее заявляло о по крайней мере 60 погибших и 50 раненых. По словам представителя "министерства здравоохранения" созданной этим движением власти на захваченных им территориях Йемена, на время ударов в центре содержания было 170 заключенных.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, со своей стороны, заявляет, что удары были осуществлены по военному объекту движения Хути в Дамаре, который использовался как склад беспилотных аппаратов и ракет, и что эти удары "соответствуют международному гуманитарному праву", а коалиция приняла " меры по защите гражданского населения ".

В результате боев в Йемене между различными политическими силами, главными из которых в настоящее время является движение Хути, с одной стороны, и силы правительства Йемена при поддержке коалиции ряда стран под руководством Саудовской Аравии, с другой, с начала военной кампании коалиции в марте 2015 года погибли около 10 тысяч человек, две трети из них гражданские - и главным образом именно в результате коалиционных воздушных ударов.

Конфликт в Йемене привел к тому, что 22 миллионов населения страны с всего около 30 миллионами населения нуждаются в гуманитарной помощи. ООН считает гуманитарный кризис в Йемене худшим в мире.

Напомним, что ранее хуситы совершили атаку беспилотниками на принадлежащие саудовской компании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ. Из-за этого на заводе случился небольшой пожар, но на работе компании он не сказался. Также этот инцидент спровоцировал дальнейший рост цен на нефть.

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Источник: korrespondent.net