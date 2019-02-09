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02. 09. 2019

Стало известно, о чем будет говорить “нормандская четверка” в Берлине

Темой встречи дипломатических советников глав правительств стран-участниц "нормандского формата" в Берлине в понедельник, 2 сентября, является формирование повестки саммита лидеров стран "четверки". Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак в Facebook.

"Мой следующий пункт назначения - Берлин, где завтра (2 сентября - ред.) состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата". Мы будем обсуждать повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которого, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе", - сообщил Ермак, добавив, что это очень деликатные вопросы.

Также он призвал "не поддаваться панике и не создавать информационного шума, основанного на неподтвержденных данных".

"Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат - общественность официально проинформируют", - заявил советник президента.

Напомним, что ранее Зеленский сказал, что второй звонок Путину был самым сложным моментом на посту президента Украины.

Помощник президента Украины также рассказал о начале давлении на российскую сторону в вопросе обмена пленными.

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Источник: korrespondent.net

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