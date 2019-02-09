Появились первые жертвы урагана Дориан

В результате урагана Дориан, который накануне обрушился на острова Абако на севере архипелага Багамские острова, погиб ребенок. Об этом сообщает газета Bahamas Press.

Семилетний мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии. Это первая жертва Дориана на островах Абако. Сестра утонувшего, возраст которой не уточняется, пропала без вести.

Как сообщает телеканал CNN, в эпицентре удара стихии оказались острова Большой Багама и Абако. По сообщению волонтерского центра спасателей в городе Хоуп-Таун на Абако, островам нанесен катастрофический ущерб.

Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.

По последним данным, максимальная скорость порывов ветра урагана достигает 280 км/ч. Ожидается, что в течение понедельника ураган будет бушевать в районе северной части Багамских островов, а затем направится в сторону побережья штата Флорида.

По прогнозам, Дориан незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней. В настоящее время урагану присвоена максимальная, пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал молиться жителей Багамских островов, до которых дошел ураган Дориан. В штате Южная Каролина из-за урагана планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон.