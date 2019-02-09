Могерини заявил о крупнейшем пакете поддержки Украины от ЕС

ЕС за последние пять лет предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает РИА Новости.

"Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имеет сильный компонент в сфере безопасности, но мы также инвестируем в человеческое развитие страны, инфраструктуру, создание рабочих мест", - сказала Могерини, выступая в Брюсселе.

По ее словам, "за эти пять лет в совокупности мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС".

Могерини считает, что во многом именно благодаря этому стране удалось продолжить двигаться вперед и пытаться "выбраться из кризиса на новой основе".

Напомним, в августе сообщалось, что ЕС выделит €58 млн на реформу профобразования в Украине.

Также сообщалось, что в ЕС назвали приоритеты для новых властей Украины - ключевыми задачами видят обеспечение верховенства права, проведения земельной реформы и внедрение изменений в секторе энергетики.

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Источник: korrespondent.net