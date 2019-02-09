ЦИК купила нардепам значки в разы дороже их себестоимости

Центральная избирательная комиссия по результатам тендера 7 августа заказала ООО Герольдмайстер депутатские значки на сумму в 1,69 млн грн. Об этом со ссылкой на систему Prozorro сообщают Наші гроші в понедельник, 2 сентября.

До 19 августа должны были поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй - две застежки-бабочки. Комплект в футляре из картона с ложементом и карманом обошелся в 3600 грн.

То есть, один значок стоит 1800 грн. При этом, на сайте OLX такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925 - 8,85 г, продают по 1 600-1 800 грн.

Грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн или 6%, а остальные 1685 грн или 94% - это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и тому подобное.

Цена нынешнего соглашения на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,85 млн грн. Закупку провели со второй попытки, поскольку первые торги отменили из-за недостатка участников.

Напомним, что ранее Зеленский предложил забирать мандаты у нардепов за прогулы и кнопкодавство.

Также сообщалось, президент предложил уменьшить количество нардепов до 300, а также полностью перейти на пропорциональную избирательную систему.

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Источник: korrespondent.net