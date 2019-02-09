Зеленский приказал поменять руководство в шести госорганах

Президент Владимир Зеленский приказал провести кадровую перезагрузку в шести государственных органов, которые он считает самыми коррупционными. Об этом глава государства сказал на совещании в Офисе президента, сообщает LB.ua в понедельник, 2 сентября.

Речь о Госгеокадастре, Госгеонедрах, Госархстройинспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.

"Сроки – до 1 января 2020 года, но если можно сделать раньше – я вас очень прошу", – сказал Зеленский.

Напомним, что Укравтодор с октября 2016 года в статусе исполняющего обязанности возглавляет экс-министр транспорта Польши Славомир Новак.

Госгеокадастр работает без полноценного руководителя с октября 2017 года, когда уволили Олега Цвяха.

Госгеонедра возглавляет Олег Кирилюк, его назначили в марте 2019 года.

Глава ГАСИ – Сергей Кузьмин. Его также назначили в марте 2019 года.

Госэконинспекцию с января 2017 года в статусе и.о. возглавляет Игорь Яковлев, а главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка несколько раз отстраняли от должности, последний раз – в июле 2019 года.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Владимир Зеленский пообещал быстро провести "горячие" реформы, для которых, по его мнению, есть политическая воля всех ветвей власти.

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Источник: korrespondent.net