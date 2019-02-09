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02. 09. 2019

Украина откажется от бумажного документооборота

Украина с 1 октября откажется от бумажного документооборота. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи с президентом Украины, сообщает Интерфакс Украина.

Отмечается, что соответствующую задачу он поставил перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом.

"C 1 октября мы должны полностью отказаться от бумажного документооборота. Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажками", - сказал Гончарук.

Он отметил также, что это сложная задача, поскольку нужно синхронизировать системы между большим количеством органов. "Однако она реалистична", - считает премьер.

Также Гончарук анонсировал тотальную цифровизацию Украины, которая начнется в этом году и будет реализована до конца следующего.

"2020 станет годом тотальной цифровизации страны. В 2020 году мы цифровизуем все, что не успеем в этом… Это означает, что после 2020 года Украина должна быть полностью в цифре, в смартфоне", - заявил премьер-министр.

Он также отметил, что если задача по цифровизации будет выполнена – план по увеличению ВВП Украины на 40% за пять лет станет вполне реальным.

Гончарук также отметил, что программа деятельности правительства, которую сейчас разрабатывает Кабмин, будет написана при помощи "компьютерной программы".

"Особенность этой программы (деятельности правительства – ред.) будет заключаться в том, что мы попробуем написать ее при помощи ИТ-инструмента. У нас есть амбиция, чтобы это была первая программа украинского правительства, которая будет разработана не на бумаге, а при помощи компьютера", - отметил Гончарук.

Он отметил, что программа деятельности Кабмина будет представлена парламенту до конца месяца.

Как сообщалось, сегодня на совещании Зеленский раздал поручения Кабмину, ВР и силовикам.

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Источник: korrespondent.net

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