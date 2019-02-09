Зеленский пригрозил судьям увольнениями

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств в понедельник, 2 сентября, потребовал обновить состав судов первой инстанции.

"Из-за непутевой судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и обновления – наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех – и в первую очередь, судей высших инстанций", - сказал он.

Президент заявил, что более двух тысяч вакансий в судах первой инстанции должны быть заполнены еще до конца года. "Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному мной законопроекту", - добавил он.

Зеленский считает, что большая часть экономических неудач в государстве – "на совести нечестных судей".

Также он вспомнил, что с 5 сентября начинает работу Антикоррупционный суд. "К сожалению, парламент пока не принял законопроект о предотвращении блокирования суда чрезмерным количеством дел – но я надеюсь, что он это сделает в течение ближайших дней. Украинское общество требует от Антикоррупционного суда быстрого и качественного рассмотрения дел о топ-коррупционерах", - сказал президент.

Как сообщалось, на сегодняшней встрече Зеленский раздал ряд поручений, в том числе отменить мораторий на продажу сельхозземель до 1 декабря.

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Источник: korrespondent.net