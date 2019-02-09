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02. 09. 2019

ЦИК прекратила полномочия пяти "слуг народа"

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия пяти народных депутатов от партии Слуга народа, которых избрали на внеочередных парламентских выборах. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, ЦИК прекратила полномочия нардепов Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова.

Отмечается, что все они подали личные заявления о сложении депутатских полномочий.

По решению ЦИК теперь места этих депутатов займут Анатолий Остапенко, который включен в избирательный список под № 130, Татьяна Цыба под № 131, Иван Калаур под № 132, Юлия Гришина под № 133 и Ольга Руденко под № 134.

Напомним, 29 августа Верховная Рада лишила полномочий пяти народных депутатов в связи с назначением в Кабинет министров. Тогда же Рада проголосовала за назначение Дениса Малюськи министром юстиции, Алексея Оржеля - министром энергетики, Анны Новосад - министром образования и науки, Михаила Федорова - вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации, Владислава Криклия - министром инфраструктуры.

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Источник: korrespondent.net

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