В Южной Корее 74 школьника госпитализированы из-за утечки газа

Не менее 74 учащихся старшей школы в южнокорейском городе Тэгу были доставлены в больницы после возможной утечки газа неизвестного происхождения. Об этом сообщает издание The Korea Herald в понедельник, 2 сентября.

По данным представителей местных властей, сообщения о неприятном запахе, похожем на запах газа, начали поступать в тот момент, когда около 800 учащихся принимали участие в церемонии инаугурации нового главы школы.

Многие ученики жаловались на тошноту и плохое самочувствие. Большинство из госпитализированных были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи. О причинах возникновения неприятного запаха пока не известно.

Напомним, что ранее в лагере на Прикарпатье отравились дети.

Также сообщалось, что в Железном Порту пять детей отравились креветками.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net