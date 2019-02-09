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02. 09. 2019

Эрдоган снялся на фоне карты, где греческие острова "принадлежат" Турции

Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался на фоне карты, на которой изображена почти половина Эгейского моря и территория до восточного побережья Крита как принадлежащая Турции. Об этом сообщает греческое издание Protothema в понедельник, 2 сентября.

На снимке Эрдоган подписывает книгу почетных гостей в Университете национальной обороны в Стамбуле, где он принял участие в мероприятии на выходных. На карте позади него указаны морские границы Турции, простирающиеся через греческие острова восточного и юго-восточного Эгейского моря и даже часть Крита, и называется "Турция, голубая родина".

На карте также указана площадь в 462 тысячи квадратных километров, которую Анкара считает своей.

Греция уже высказала свое возмущение действиями турецкого президента. Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Турция может продолжать действовать как нарушитель спокойствия в регионе, но Греция не намерена отвечать тем же, сообщает Ekathimerini.

Отбросив фотографию как "пиар-трюк", Дендиас сказал, что "такие выходки просто устанавливают имидж Турции как злодея".

"Границы государств определяются не какой-то картой, которую решает нарисовать какое-то министерство, а на основе международного права", - сказал министр.

Дендиас также возложил ответственность на Турцию за продолжающиеся нарушения исключительной экономической зоны Кипра в ее поисках месторождений углеводородов.

"Кипр является независимым государством ЕС. Очевидно, что Турция нарушает суверенные права Республики Кипр. Мы надеемся, что Турция станет на правильный путь", - сказал он.

Напомним, что ранее из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов.

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Источник: korrespondent.net

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