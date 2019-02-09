Лента RSS
Подписаться на ленту
02 сентября 2019, понедельник, 23:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,31
02. 09. 2019

Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”

Греция объявила чрезвычайные меры по борьбе с наплывом искателей убежища, прибывающих из Турции, чтобы не повторить кризиса 2015 года. Меры представил министр гражданской защиты Михалис Хрисохоидис, сообщает The Guardian в понедельник, 2 сентября.

"Мы наблюдаем огромные волны мигрантов, которым способствуют контрабандисты новыми методами и более быстрыми катерами. Если ситуация будет продолжаться, мы повторим 2015 год. Мы будем принимать меры для защиты своих границ, и мы будем гораздо строже, гораздо быстрее в их применении", - сказал министр.

Греческие власти пообещали усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов. Также греческое правительство обратится в НАТО и ЕС с просьбой помочь активизировать патрулирование в этом районе.

В настоящее время почти 11 тысяч человек живут в лагере для мигрантов на острове, который рассчитан на максимум 3 тысячи человек. Почти половина из 56 тысяч прибывших беженцев и мигрантов в Европу в этом году прошли через греческие острова.

Напомним, что ранее из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что в греческих Салониках подрались две группы мигрантов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.