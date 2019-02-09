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02. 09. 2019

Ураган Дориан ослаб по пути к США

Ураган Дориан, приближающийся к западному побережью США, снизился до четвертой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в понедельник, 2 сентября.
 
 
Сейчас скорость ветра урагана составляет 250 километров в час.
 
"Дориан - крайне опасный ураган 4 категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Хотя предвидится постепенное ослабление, ожидается, что Дориан будет оставаться мощным ураганом на протяжении следующих нескольких дней", - говорится в сообщении.
 
Редкой пятой категории ураган Дориан достиг в минувшую пятницу. Накануне он обрушился на Багамские острова. На данный момент известно по меньшей мере об одном погибшем. По предварительным данным, разрушено или повреждено около 13 тысяч зданий.
 
Как ожидается, ураган Дориан станет самым мощным за десятилетия. Штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.
 

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Источник: korrespondent.net

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