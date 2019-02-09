Трамп не приехал. Ураган ударил по Киеву и Варшаве

Польша с гордостью готовилась к визиту президента США Дональда Трампа на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины со дня начала Второй мировой войны, которые прошли 1 сентября в польском городе Велюнь.

Но за три дня до мероприятия Трамп отменил свою поездку, объяснив свое решение необходимостью сосредоточиться на подготовке к "урагану-монстру" Дориан, который приближается к берегам США. Но сам поехал играть в гольф. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Годовщина Второй мировой с Зеленским вместо Путина

1 сентября 1939 в 4:40 самолеты люфтваффе Гитлера начали массированные бомбардировки польского города Велюнь. Памятные мероприятия по чествованию жертв крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества начались с этого города - еще до рассвета.

На церемонии президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал на немецком и польских языках Штайнмайер.

В этот день в немецком издании Bild вышло интервью президента Польши Аджея Дуды, в котором он рассказал о подготовке "счета" Германии за разрушения во время войны. Дуда также назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии.

Всего для участия в памятных мероприятиях в Польше по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прибыло более 250 приглашенных иностранных гостей.

Среди них были канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Франции и Бельгии, представители Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства, а также многие другие европейские политики.

Кроме того, был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Как объяснил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк, приглашение президента Украины - это "историческая правда".

Он также объяснил, почему в Польшу на годовщину не пригласили российского лидера Владимира Путина.

"Мы хотим отпраздновать эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что тоже подтверждают последние события, в этом не заинтересована", - подчеркнул дипломат.

В списке приглашенных был и президент США. Однако из-за приближения урагана Дориан к американскому побережью он отказался приехать. На памятных мероприятиях США представлял вице-президент Майк Пенс.

Дориан уже обрушился на Багамы

В американских штатах Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине объявлено чрезвычайное положение из-за приближения мощного урагана Дориан. Власти американских штатов объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов.

Этот ураган называют вторым по силе на Атлантике за все время, когда фиксировались подобные стихийные бедствия. Трамп назвал его монстром.

При этом Дориан может оказаться самым сильным тропическим штормом с 1992 году, когда по Америке прошелся ураган Эндрю, в котором погибли 65 человек. Более 63 тысячи домов были разрушены.

Сейчас он движется на запад, но вскоре изменит траекторию на противоположную. Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 280 километров в час. Ему присвоена максимальная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Дориан уже обрушился на Багамские острова. Он стал причиной наводнение и обширных разрушений - 13 тысяч по данным Красного Креста. Частично отключилось электричество и интернет.

A desperate cry for help 😢😢😢😢#HurricaneDorian #Abaco #Bahamas Lord please help us pic.twitter.com/874BEsiB8t — MVP (@mvp242) September 1, 2019

Национальный центр США по слежению за ураганами относит его к высшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. По оценке американского отделения Красного Креста, около 19 миллионов человек живут в регионах, которые стихия может затронуть.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам держаться подальше от побережья из-за приближающегося шторма.

С аналогичным предупреждением выступил и сам американский президент.

"Будьте осторожны! Благословит вас всех Господь!", - написал Трамп в своем Twitter.

Отсутствие Трампа, как идеологический проигрыш

Ураган Дориан стал политическим бедствием в первую очередь для Польши и, возможно, для Украины и лично президента Владимира Зеленского.

"Присутствие Трампа имело бы для нас очень большое значение с точки зрения освещения польской истории", - признал Войцех Колярский, статс-секретарь канцелярии президента Польши.

Международные СМИ уделили бы визиту Трампа пристальное внимание, что позволило бы всему миру узнать о многострадальной истории страны, ставшей первой жертвой Второй мировой войны, подчеркнул Колярский.

Кроме того, Варшава претендует на то, чтобы стать главным форпостом Америки в Восточной Европе и визит Трампа должен был подчеркнуть эксклюзивную роль обеих держав.

В 2018 году Польша заключила крупнейшую в своей истории сделку по закупке вооружений, решив приобрести у США противоракетные комплексы Patriot за 4,75 миллиарда долларов.

В феврале этого годы Варшава заказала 20 американских реактивных систем залпового огня Himars на сумму в 365 миллионов долларов. В настоящее время идут переговоры о приобретении 32 многофункциональных истребителей F-35.

Трамп регулярно хвалит Польшу за то, что она является одной из немногих стран НАТО, выполняющих требование альянса о выделении не менее двух процентов ВВП на оборонные нужды.

Также Варшава хочет добиться увеличения американского контингента и его постоянной дислокации в Польше. На проект, который Дуда назвал Форт Трамп, Польша готова потратить до двух миллиардов долларов.

"Понятно, что борьба со стихией важнее, но для Варшавы это большой идеологический провал", - пишет обозреватель Коммерсанта Дмитрий Дризе.

Для Зеленского это тоже было крайне важное мероприятие - первая официальная встреча с президентом США. Украинскому лидеру нужна поддержка, тем более в условиях большого торга с Москвой и в противостоянии со своими элитами, считает эксперт.

"Конечно, нелишне напомнить, что на церемонию в Варшаву не пригласили Владимира Путина, причем именно по политическим причинам. Если кратко, потому что Россия - сейчас агрессор", - отметил Дризе.

Решение Трампа - это важный посыл для многих политиков: в первую очередь, надо думать о своей стране, а лишь потом о глобальных стратегиях.

Польская оппозиция акцентировала внимание на том, что ураган ожидается в ночь на вторник, и Трамп мог бы успеть в Варшаву, "если бы хотел".

"Визит американского президента должен был служить неопровержимым свидетельством того, что Польша встает с колен. Судачили, что Трамп отменит визы для поляков, объявит о значительном увеличении американских сил в Польше. Но мыльный пузырь, который надувался много дней, неожиданно лопнул", - пишет Gazeta Wyborcza.

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Источник: korrespondent.net