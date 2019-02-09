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02. 09. 2019

Задержан мужчина, расстрелявший авто на трассе Киев-Одесса

В Одесской области задержали мужчину, который на трассе Киев-Одесса из ружья обстрелял внедорожник Mitsubishi Pajero, а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовое отделение в селе Нерубайске. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

Сообщается, что злоумышленник совершил несколько выстрелов по припаркованному на обочине трассы Киев-Одесса внедорожнику. Он также ранил водителя, который успел уехать из-под обстрелов.

В тот же день в селе Нерубайске злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение Новой почты.

"Угрожая работницы учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тысяч гривен и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Полиции удалось задержать стрелка. Он оказался 39-летним гражданином соседнего государства и на данный момент проживает в Одессе.

Также сообщается, что у себя на родине он был ранее осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке.

Давать показания по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснять мотивы этих преступлений он отказался. Полиция рассматривает несколько версий событий, в том числе и убийство с целью завладения автомобилем. В ходе проведения следственных действий мужчина был опознан обеими потерпевшими.

Отмечается, что злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в райцентре Любашевка Одесской области мужчина из ружья убил жену, после чего застрелился.

Также сообщалось, что в селе Залесье Броварского района 23-летний военнослужащий застрелил своего соседа по общежитию.

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Источник: korrespondent.net

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