В Днепропетровской области заммэра сдавал в аренду участки за взятки

В Днепропетровской области разоблачены первый заместитель городского головы одной из объединенных территориальных громад и адвокат во время получения взятки. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 2 сентября.

Установлено, что чиновник требовал и получил взятку в размере 140 тысяч гривен от представителя общества с ограниченной ответственностью за выделение трех земельных участков в аренду для осуществления предпринимательской деятельности.

Сегодня после получения очередного транша в размере 65 тысяч гривен на банковский счет, злоумышленник был задержан правоохранителями.

Должностному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мошенников, которые от имени Владимира Зеленского вымогали $570 тысяч за должность в Укроборонпроме.

Также стало известно, что на Винничине подполковника полиции судят за крупную взятку.

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Источник: korrespondent.net