В Киевской области мужчина снимал порно с участием собственных детей

Киберполиция разоблачила 40-летнего жителя Киевской области в развращении малолетних детей, а также создании и распространении в сети порнографического видео. Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

"Видео порнографического характера с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавали на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США. Злоумышленник задержан. На его компьютере киберполиция обнаружила более 150 ГБ порноконтента по участием детей", - говорится в сообщении.

Установлено, что снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети.

"Для распространения информации о продаже подобных видео, злоумышленник зарегистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для предотвращения его идентификации", - говорится в сообщении.

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Во время обыска полицейские обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей и жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Техника изъята и направленна на экспертизу.

Мужчина задержан, ему грозит до десяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что создатель детского порно сбежал после внесения залога. Ранее мужчину задержала полиция, но он внес назначенный судом залог, вышел на свободу и скрылся. Теперь киберполиция снова задержала злоумышленника.

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Источник: korrespondent.net