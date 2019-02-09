Пристайко провел в Берлине переговоры с главой МИД Германии

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Берлин для участия в переговорах о будущей "нормандской" встрече на высшем уровне. Об этом сообщил в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

"Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах относительно предстоящей встречи на высшем уровне в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в МИД, визит министр начал с переговоров со своим немецким визави Хайко Маасом.

Ранее сообщалось, что Вадим Пристайко назначен министром иностранных дел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net