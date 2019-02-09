Найдены четыре тела после пожара на судне у берегов США



У побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния, США), где затонуло судно The Conception, обнаружены тела четырех погибших, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя береговой охраны.

Продолжаются поиски еще более 30 человек, находившихся на борту.

Судно The Conception вышло в море 31 августа с трехдневным туром для дайверов. По разным данным, на борту находились 38 или 39 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В ночь на 2 сентября, когда корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар.

Предварительно, спастись удалось только пятерым морякам - в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть, их спасло проходившее мимо судно The Grape Escape.

Корабль затонул в 18 метрах от суши. Более 30 человек числятся пропавшими без вести. Предположительно, выживших, кроме спасенных членов экипажа, нет.

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Источник: korrespondent.net