В Иране прилюдно казнили гомосексуалиста



В Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме, сообщает The Jerusalem Post.



Отмечается, что смертная казнь состоялась в начале текущего года, однако известно стало только сейчас.



31-летний иранец был повешен в январе в городе Казерун в провинции Фарс. Его обвинили в нарушении закона о половых сношениях между мужчинами, а также в похищении двух 15-летних.



Однополые отношения являются уголовным преступлением в Иране. За подобные нарушения можно получить как срок в тюрьме или телесные наказания, так и быть приговоренным к смертной казни.



В США впервые за 20 лет осуществят смертную казнь

Ранее сообщалось, что в Брунее будут казнить за гомосексуализм и супружеские измены.

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Источник: korrespondent.net