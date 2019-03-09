Ураган Дориан убил пять человек на Багамах



Не менее пяти человек погибли из-за урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, сообщает Associated Press.

В частности, отмечается, что из-за стихии погибли семилетний мальчик и пожилой мужчина.

Сила урагана достигла 4-категории, скорость ветра составляет 263,8 метра в секунду. В настоящее время Дориан приближается к американскому штату Флорида.



Трамп призвал молиться: до Багамских островов дошел ураган Дориан



Ожидается, ураган Дориан станет самым мощным за десятилетия. Штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.

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Источник: korrespondent.net