Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Ливане



Власти Ливана объявили чрезвычайное экономическое положение в стране, сообщается на сайте ливанского президента.

Такое решение было принято после встречи ливанских политиков, в котором также участвовал глава ливанского Центробанка. Президент Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия "во имя высших национальных интересов".

Премьер-министр Саад Харири добавил, что новый бюджетный план предоставят уже на следующей неделе. Он отметил, что политики также договорились создать специальный комитет, который будет следить за ситуацией в стране.

По словам премьера, в Ливане начнут создавать новую пенсионную систему, а также заморозят занятость в государственном секторе.





Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ Правительство Ливана планирует сократить дефицит бюджета до 7,6% ВВП в этом году и до 6,5% в 2020 году.



Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие пять лет экономика Украины вырастет на 40%.

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Источник: korrespondent.net