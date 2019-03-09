Япония готова направить корабль в Ормузский пролив

Власти Японии готовы направить военный корабль морских Сил самообороны в Ормузский пролив вне коалиции, возглавляемой США, сообщает газета Yomiuri Shimbun.
Напомним, ранее Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.
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Источник: korrespondent.net
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