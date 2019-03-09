Новосад ответила на обвинения в безграмотности



Высмеянная в социальных сетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

"Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести свой ФБ. Спасибо", - написала она, отметив, что рассчитывает на то, что ее будут судить по дальнейшим действиям.





Напомним, накануне Новосад опубликовала в Facebook текст на украинском языке, в котором допустила большое количество ошибок. Пользователи Сети принялись исправлять министра, некоторые назвали публикацию настоящим позором.

Новосад была назначена на должность министра 29 августа, она сменила на этом посту Лилию Гриневич.

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Источник: korrespondent.net