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03. 09. 2019

Из-за урагана Дориан в штате Вирджиния ввели режим ЧС


Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел режим чрезвычайного положения из-за урагана Дориан, сообщается на сайте губернатора.
 
"Ураган Дориан – серьезный шторм, и текущие прогнозы указывают, что он может затронуть некоторые районы Вирджинии, – говорится в сообщении.
 
Губернатор призвал жителей штата принять меры предосторожности и быть готовыми к урагану.
 
Напомним, после того, как ураган пройдет Багамские острова, он затронет юго-восточное побережье США. Режимы чрезвычайной ситуации ввели в штатах Флорида, Северная Каролина и Джорджия. В Южной Каролине, а также Джорджии и Флориде объявили эвакуацию.
 
В начале сентября сила Дориана достигла наивысшей, пятой категории, однако затем ослабла до четвертой. Жертвами урагана уже стали пятеро жителей Багамских островов.

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Источник: korrespondent.net
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