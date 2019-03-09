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03. 09. 2019

В США готовят новое расследование против Трампа


Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США собирается заняться расследованием по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денежных средств женщинам, с которыми он ранее якобы имел отношения, в обмен на молчание. Об том сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
 
В октябре комитет намерен выслушать показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал. 
 
Напомним, ранее в связи с этим бывший личный адвокат американского лидера Майкл Коэн получил три года лишения свободы. Он получил обвинения в организации выплат отступных на сумму 280 тысяч долларов Дэниелс и Макдугал, которые заявляли, что состояли в любовных отношениях с Трампом, в обмен на их молчание перед выборной кампанией.

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Источник: korrespondent.net
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