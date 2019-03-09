В США готовят новое расследование против Трампа

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США собирается заняться расследованием по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денежных средств женщинам, с которыми он ранее якобы имел отношения, в обмен на молчание. Об том сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Источник: korrespondent.net
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