Пожаре на судне в Калифорнии: найдены тела восьми погибших

Как минимум восемь человек погибли во время крушения судна The Conception у берегов Калифорнии, сообщает CNN.
В ночь на 2 сентября, кода корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.
Пока найдены только восемь тел погибших, а всего на судне находились 38 или 39 человек, в том числе пятеро членов экипажа.
По предварительным данным, спастись удалось только пятерым морякам – в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть, их спасло проходившее мимо судно.
Ранее сообщалось о четверых погибших в этом кораблекрушении.
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Источник: korrespondent.net