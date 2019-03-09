Пожаре на судне в Калифорнии: найдены тела восьми погибших



Как минимум восемь человек погибли во время крушения судна The Conception у берегов Калифорнии, сообщает CNN.

В ночь на 2 сентября, кода корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.

Пока найдены только восемь тел погибших, а всего на судне находились 38 или 39 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

По предварительным данным, спастись удалось только пятерым морякам – в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть, их спасло проходившее мимо судно.

Ранее сообщалось о четверых погибших в этом кораблекрушении.

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Источник: korrespondent.net